Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Großefehn - Zwei Leichtverletzte

Aurich - Radfahrer verletzt

Großefehn - Hinweisschild beschädigt

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem derzeit unbekannten Autofahrer und einem Fahrradfahrer kam es am Montag in Aurich. Der Autofahrer wollte gegen 10.30 Uhr von der Esenser Straße nach rechts in den Wasserwerksweg abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Bei dem genutzten Fahrzeug soll es sich um einen Citroen gehandelt haben. In dem Auto saßen zwei männliche Personen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag in Großefehn zwei Personen verletzt worden. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 52-jähriger Renault-Fahrer auf der Bundesstraße 72 und geriet nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Bagbander Mühle in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einer 37-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Aurich - Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Eine 84-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr auf dem Breiten Weg unterwegs und wollte nach rechts in die Von-Jhering-Straße einbiegen. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer und erfasste ihn. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Großefehn - Hinweisschild beschädigt

Ein Hinweisschild ist in der Nacht zu Montag in Großefehn beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 0 Uhr auf der Auricher Landstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in den Holtmeedeweg überfuhr der Unbekannte ein Hinweisschild und verursachte Sachschaden. Er flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter 04943 925660 um Hinweise.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Montag auf einem Parkplatz in Wiesmoor ereignet. Zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Vereinsgebäude in der Straße Am Stadion einen grauen Hyundai i10. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher hat sich am vergangenen Dienstag, 4. März, in Norden unerlaubt entfernt. Zwischen 7.45 Uhr und 17.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW T-Roc. Der VW war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz des Rettungsdienstes abgestellt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Dornum - Hecke beschädigt

In Dornum hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug die Hecke vor einem Grundstück im Kalferheyweg. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Dornum unter 04933 992750 entgegen.

Marienhafe - Kunststoffteil aufgewirbelt

Die Polizei sucht einen Fahrzeugführer, der am vergangenen Montag, 3. März, auf der Bundesstraße 72 zwischen Marienhafe und Norden einen Teil seiner Ladung verloren hat. Ein Autofahrer fuhr gegen 11 Uhr über ein etwa 60 mal 80 Zentimeter großes Kunststoffteil auf der Fahrbahn und schleuderte es gegen einen VW Golf. Es entstand Sachschaden. Das Teil stammte von einer Feuchtraumpaneele, das zuvor von einem anderen Fahrzeug gefallen war. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsteilnehmer machen können, der die Ladung verlor, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marienhafe in Verbindung zu setzen unter 04934 910590.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell