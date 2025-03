Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer kontrolliert

Norden - Betrunken gefahren

Moordorf - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Hagermarsch - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Radfahrer kontrolliert

Am Mittwoch kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienst einen 26 Jahre alten Fahrradfahrer aus Norden in der Okko-tom-Brook-Straße in Norden. Bei der Kontrolle wurde ein selbstgebauter Gegenstand aufgefunden. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, handelte es sich um eine selbstgebaute unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken gefahren

Einen betrunkenen Fahrer eines Kleinkraftrads hat die Polizei am Mittwochmittag in Norden angehalten. Der 62-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Moordorf - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Moordorf verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit einem Skoda auf der Moordorfer Straße aus Richtung Tannenhausen kommend in Fahrtrichtung Moordorf. Als sie in den Moorweg abbiegen wollte, stieß sie frontal mit einer 26-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Durch den Aufprall wurde das Pedelec gegen einen Hyundai geschleudert. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Hagermarsch - Bei Auffahrunfall verletzt

In Hagermarsch kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall. Ein 28 Jahre alter Fiat-Fahrer war gegen 8.15 Uhr auf der Hagermarscher Straße in Richtung Dornum unterwegs und erkannte nach ersten Erkenntnissen zu spät, dass vor ihm ein 68-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der 28-Jährige fuhr auf. Der 68-jährige Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell