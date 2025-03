Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Räuberischer Diebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Norden kam es am Mittwoch zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 32 Jahre alter Mann befand sich gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Er steckte mehrere Elektrogeräte in eine präparierte Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als er von der Mitarbeiterin angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Die Mitarbeiterin hielt ihn fest, doch er riss sich los. Sie blieb unverletzt. Zwei Kunden eilten zur Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Ein mitgeführtes Messer wurde beschlagnahmt. Der 32-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich einem Haftrichter am Amtsgericht Norden vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

