Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 11 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Pasewalk (ots)

Am 03.03.2025 gegen 19:25 Uhr kam es auf der Autobahn BAB11, in Fahrtrichtung Berlin vom Grenzübergang Pomellen kommend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Noch vor der Ausfahrt Penkun konnten drei PKW mehreren Teilen eines Reifen trotz Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen. Die Teile befanden sich zu der Zeit auf beiden Fahrstreifen der Autobahn. Auf Grund der Größe der Reifenteile wird davon ausgegangen, dass diese einem LKW zuzuordnen sind. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit zum Verursacher nicht vor. Gegen den Verursacher ergibt sich der Verdacht des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Unfallflucht. An den drei PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000,00 EUR. Alle PKW waren fahrbereit und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die Autobahn war kurzzeitig vollgesperrt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

