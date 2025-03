Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 15.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Verkehrsschild im Kreisverkehr entwendet

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr entwendete ein 29-jähriger Mann aus Aurich ein Verkehrszeichen (VZ 222-20) im Kurvenbereich des Kreisverkehrs an der Julianenburger Straße in Aurich. Da hierdurch der Kreisverkehr in der Dunkelheit nur schwer erkennbar war, wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Aurich - Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 12:40 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen E-Scooter der Marke Segway VMAX Mobility bei dem Fahrradständer der IGS Aurich. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Bedrohung auf privater Feierlichkeit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Wittmund, OT: Willen, bei einer privaten Feier zu einer Bedrohungshandlung. Kurz nach Mitternacht gerieten insgesamt drei Personen in einen Streit, infolgedessen eine 20-jährige Wittmunderin und ein 22-jähriger Wittmunder von einem 16-jährigen Wittmunder mit einem Schlagstock bedroht wurden. Zum Einsatz des Schlagstocks kam es letztendlich nicht, so dass alle Beteiligten unverletzt blieben. Daraufhin lösten die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Wittmund die Feierlichkeit auf und übergaben den minderjährigen Täter in die Obhut seiner erziehungsberechtigten Eltern. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Altkreis Norden

Norden - Berauscht gefahren

Am Freitagnachmittag, um 15:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 38-jährigen Pkw-Führer im Schafweg in Norden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell