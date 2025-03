POL-AUR: Wittmund - E-Scooter-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Räuberischer Diebstahl In Norden kam es am Mittwoch zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 32 Jahre alter Mann befand sich gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Er steckte mehrere Elektrogeräte in eine präparierte Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als er von der Mitarbeiterin angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. ...

