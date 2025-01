Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Festnahme nach Ladendiebstahl, Dieb auf frischer Tat ertappt, Diebstahl aus Transporter, Unfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme nach Ladendiebstahl in Crailsheim

Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr wurde ein Mann dabei festgestellt, wie er einen vollen Einkaufswagen mit hochwertigem Alkohol aus einem Ladengeschäft in der Haller Straße entwenden wollte. Beim Verlassen des Verkaufsbereichs wurde der 33-jährige Mann im Infobereich vom Ladenpersonal damit konfrontiert und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Eine zweite verdächtige Person konnte die Verkaufsräume unbekannt verlassen.

Da der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit mehrfach mit ähnlich gelagerten Delikten aufgefallen ist und der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er am Freitag beim Amtsgericht Crailsheim einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 33-jährige Rumäne in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Das Polizeirevier Crailsheim sucht zudem Zeugen, die auf die Situation am Donnerstagnachmittag aufmerksam geworden sind und Hinweise zum bisher unbekannten Mittäter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Dieb auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstagmorgen, 30.01.2025, gegen 4:45 Uhr wurde in der Hugo-Sachs-Straße in Crailsheim ein Mann dabei beobachtet, wie er mutmaßlich im Begriff war, einen Pkw zu durchsuchen. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto nur für kurze Zeit unverschlossen zurückgelassen und entdeckte bei seiner Rückkehr den Unbekannten, welcher bei bereits geöffneter Beifahrertüre neben dem Fahrzeug stand. Daraufhin wurde der Unbekannte konfrontiert, weshalb es zum Gerangel zwischen den beiden kam.

Gemeinsam mit zwei Passanten gelang es dem Besitzer, den 20-Jährigen, der mutmaßlich im Begriff war, Gegenstände aus dem Fahrzeug zu stehlen, trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Verdächtige eine Schreckschusswaffe bei sich trug. Er wurde vorläufig festgenommen, jedoch am Freitagmittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Neben dem Verdacht des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt. Die Untersuchungen zu diesem sowie weiteren Pkw-Einbrüchen der vergangenen Wochen dauern an.

Crailsheim: Diebstahl aus Transporter

Am 20. Januar 2025 wurde ein Transporter des Herstellers VW mit einem Anhänger der Marke Humbaur in einer Parkbucht in der Ludwig-Erhard-Straße abgestellt. Am Freitag fand man diesen nun gegen 7:30 Uhr mit einer eingeschlagenen Fensterscheibe. Im Anschluss wurde festgestellt, dass in diesem genannten Zeitraum Werkzeuge in einer Höhe von ca. 6.000 Euro entwendet wurde. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schrozberg: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 64-jähriger Radfahrer war am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der Oberstettener Straße unterwegs, als er an der Einmündung zur Weststraße aufgrund der einsetzenden Fahrbahnglätte auf nassem Untergrund stürzte. Dabei war er allein beteiligt und trug keinen Helm. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall

Eine 58-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 18:05 Uhr die Gaildorfer Straße, als sie anschließend auf die Neue Reifensteige in Richtung Schwäbisch Hall einfahren wollte und dabei eine vorfahrtberechtigte 43-jährige VW-Fahrerin übersah. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, weshalb ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000 Euro entstand.

