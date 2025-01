Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Remshalden: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Eine 77 Jahre alte Mercedes-Fahrerin touchierte am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Stuttgarter Straße beim Vorbeifahren einen am rechten Straßenrand stehenden Audi eines 22-Jährigen. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 9:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Heinrich-Küderli-Straße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 62 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr in den Kreisverkehr Schafstraße / L1198 / Beinsteiner Straße ein und übersah hierbei eine 21-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

