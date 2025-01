Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl, Verkehrsunfälle, Unfallflucht, Widerstand und tätlicher Angriff

Aalen (ots)

Rot am See: Einbruch in Wohnhaus

In einem Zeitraum von Freitag 18 Uhr bis Donnerstag 15:20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Rothölzle". Hierfür beschädigten sie eine Glastür und gelangen so in das Objekt. Bislang ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Rotlicht übersehen

Ein 59-jähriger BWM-Fahrer übersah an einer Kreuzung der B290 zur A6, dass die Ampelanlage bereits auf Rot geschaltet hatte und nahm somit am Donnerstag gegen 13 Uhr die Vorfahrt eines 56-jährigen Skoda-Fahrers. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand.

Wallhausen: Vorfahrtsunfall

An einer Kreuzung der K2512 missachtete am Donnerstag gegen 16:15 Uhr ein 41-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt eines 55-jährigen Opel-Fahrers, welcher die B290 vorfahrtsberechtigt befuhr. Dadurch kam es zur Kollision, durch die ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand.

Crailsheim: Unfall am Bahnhof

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 20:40 Uhr an der Abzweigung vom Bahnhof auf die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Roßfeld einfahren, als er dabei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 47-jährige Skoda-Fahrerin übersah. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 18.000 Euro insgesamt geschätzt.

Braunsbach: Unfallflucht

Zwischen Montag 12 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr wurde ein auf einem Stellplatz geparkter Pkw des Herstellers Hyundai in der Schloßstraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Stellplatz befand sich direkt an der Fahrbahn, weshalb der Sachschaden von mehreren tausend Euro am Fahrzeugheck linksseitig aufgefunden wurde. Personen, die Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Rot am See: Diebstahl aus Wohnung

Am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr soll in der Hauptstraße aus einer Wohnung eines Wohnhauses Bargeld entwendet worden sein. Bislang sollen Unbekannte über die Wohnungstür, welche zwar zugezogen, aber nicht abgeschlossen war, in die Wohnung gelangt sein. Der Polizeiposten Blaufelden bittet unter der Telefonnummer 07953 92500 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Widerstand und tätlicher Angriff

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr kam es am Empfang eines Krankenhauses in der Diakoniestraße zu einem Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Vorausgegangen war die Meldung über eine randalierende Person, die sich nicht beruhigen ließ. Auch nach dem Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand, schlug und trat in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund ihrer Verletzungen trat Dienstunfähigkeit ein. Der 34-jährige Mann wurde schließlich in eine Fachklinik eingeliefert.

