Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Unterschneidheim: PKW gegen Hausmauer geschoben

Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lenker eines VW die Schloßbergstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten VW. Dieses Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hausfassade geschoben. Der Unfallverursacher sowie seine 60-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall in der Ledergasse

Am Donnerstag gegen 12 Uhr ereignete sich in der Ledergasse ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand und eine 75-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 81-jähriger Lenker eines Mercedes befuhr den Türlensteg und bog im weiteren Verlauf in die Ledergasse ein. Hier berührte er aus Unachtsamkeit einen dort fahrenden BMW. Vermutlich aus Schreck rutschte der Mercedesfahrer von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal. Er streifte im weiteren Verlauf den BMW rechtsseitig und fuhr auf den dortigen Gehweg, wo er zwei Verkehrszeichen überfuhr. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde die 75-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg lief, getroffen und leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell