Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme nach Einbrüchen in Crailsheim

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme nach Einbrüchen in Crailsheim

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 35-jähriger Mann für mindestens fünf Einbrüche im Stadtgebiet Crailsheim seit Dezember 2024 verantwortlich sein könnte. Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Crailsheim vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 35-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell