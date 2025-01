Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Diebstahl und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Tür beschädigt

Am Dienstagmorgen gegen 4:10 Uhr beschädigte eine unbekannte Person ein Glaselement einer Tür, welche zu einem Bürogebäude in der Blaufelderstraße führt. Das Polizeiposten Blaufelden bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zu dem Vorfall.

Wallhausen: Bagger beschädigt

Zwischen Mittwoch, 15:45 Uhr, und Donnerstag, 8:15 Uhr, wurde ein auf einem Feld zwischen Asbach und Schönbronn abgestellter Bagger von Unbekannten beschädigt. In diesem Zeitraum öffneten die Unbekannten auf bislang unbekannte Weise die Motorhaube, beschädigten Schläuche und entwendeten mehrere Teile aus dem Motorraum sowie vom Heck des Fahrzeugs. Zudem wurden ein Außenspiegel und ein Scheibenwischer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07955 454 beim Polizeiposten Rot am See zu melden.

Blaufelden: Unfall im Einmündungsbereich

Am Donnerstagmorgen gegen 9:20 Uhr ereignete sich an der Einmündung Langeburger Straße/Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws fuhr in die Einmündung ein und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Klein-Lkw-Fahrer. Infolgedessen kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wodurch deren Frontbereiche beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Crailsheim: Fußgänger erfasst

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr wurde ein 16-jähriger Fußgänger in der Haller Straße nahe eines Kreisverkehrs verletzt. Ein 59-jähriger Mazda-Fahrer übersah den Jugendlichen beim Verlassen des Kreisverkehrs, als dieser die Straße von rechts nach links überquerte. Infolgedessen erfasste das Fahrzeug den Fußgänger, der daraufhin stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell