POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW am am Käthe-Kollwitz-Platz

Schifferstadt (ots) - Am Freitag, den 30.08.2024 um 15:30 Uhr kam es in der Frederickstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Anwohner der Frederickstraße beobachtete, wie ein am Straßenrand geparkter Hyundai von einem weißen Honda, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr am linken Außenspiegel gestreift wurde. Der Unfallverursacher flüchtete im Nachgang unerkannt von der Örtlichkeit. An dem geparkten ...

