Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Sachbeschädigung und Diebstahl

Aalen (ots)

Fellbach: Verkehrsunfall

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich an der Ausfahrt Fellbach Süd der B14 zur Rommelshauser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger VW-Fahrer übersah einen 34-jährigen VW-Fahrer, der von rechts geradeaus fuhr. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

Winnenden: Pkw zerkratzt

Auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr festgestellt, dass ein Pkw des Herstellers Ford Mondeo mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 in Verbindung setzen.

Backnang: Diebstahl aus Garage

Aus einer geschlossenen Garage wurde am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr ein Fahrrad und ein Akkubohrer entwendet. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Garage im Dresdener Ring. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 an das Polizeirevier Backnang zu wenden.

Backnang: Gefrierschränke gewaltsam geöffnet

Am frühen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr hielt sich eine männliche Person in einem Hinterhof einer Gaststätte in der Eduard-Breuninger-Straße auf. Dort brach der Mann gewaltsam mehrere Schlösser von Gefrierschränken auf, entwendete jedoch nichts. Es entstand jedoch ein geringer Sachschaden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang: Abbiegeunfall

An der Einmündung der Wiener Straße in die B14 kam es am Donnerstagmorgen gegen 6:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 24-jähriger Daimler-Fahrer beim Linksabbiegen einen vorfahrtberechtigten Lkw-Fahrer übersah. Dadurch kam es zum Verkehrsunfall, bei welchem der 24-Jährige leicht verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt geht man derzeit von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus.

Backnang: Diebstahl von Roller

Zwischen 3:50 Uhr und 4:10 Uhr am Donnerstagmorgen wurde in der Welzheimer Straße ein Roller aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Beim Herausziehen des Rollers wurde zudem ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Der Täter, ein männlicher Verdächtiger, fuhr anschließend mit dem Roller in Richtung Sulzbacher Straße davon. Die Polizei sucht zudem einen Zeugen, der sich zur fraglichen Zeit mit seinem Hund in der Nähe aufgehalten haben soll. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwoch, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Renault die Landesstraße L1225 von Holzhausen kommend in Richtung Unterberken, als ihm ein unbekannter Fahrer in einem dunklen BMW entgegenkam. Der BMW-Fahrer fuhr dabei soweit mittig auf der Fahrbahn, dass der Renault-Fahrer ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu. Hinweise zum Fahrer des dunklen BMW erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Fellbach: Auffahrunfall auf B14

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr auf der Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Kurz vor Anschlussstelle Fellbach-Süd übersah ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polo den vor ihm befindlichen Mercedes eines 52-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell