POL-AA: Heilbronn/Rems-Murr-Kreis: Mutmaßlicher Einbrecher in Neckarsulm festgenommen

Am Dienstag, den 28. Januar 2025, konnten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn sowie Beamte der Polizeireviere Neckarsulm, Weinsberg und Heilbronn einen mutmaßlichen Einbrecher in Neckarsulm festnehmen. Nach einem Einbruch in Möckmühl am 24. Januar 2025 und einem Einbruch am 27. Januar 2025 in Backnang kamen die Beamten auf die Spur des Mannes. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden werden - unter anderem auch Diebesgut, welches nach einer ersten Überprüfung Einbrüchen in Backnang zuzuordnen war. Der 26-jährige Bosnier befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsiums Heilbronn finden sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5960871

Die Berichterstattung zu den Einbrüchen in Backnang vom 27.01.2025 ist nachfolgend abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5958476

