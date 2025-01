POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots) - Am Dienstag, den 28. Januar 2025, konnten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn sowie Beamte der Polizeireviere Neckarsulm, Weinsberg und Heilbronn einen mutmaßlichen Einbrecher in Neckarsulm festnehmen. Nach einem Einbruch in Möckmühl am 24. Januar 2025 und einem Einbruch am 27. Januar 2025 in Backnang kamen die ...

mehr