Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Brände - Verkehrsunfälle - Unbekannter versucht Handtasche zu entreißen

Aalen (ots)

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 11 Uhr wurde ein Ford Mondeo, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße geparkt war, im Heckbereich zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Kabelbrand

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Areal einer Firma in der Andreas-Stihl-Straße zu einem Kabelbrand. Kurz vor 11 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Brand. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte den Brand schnell löschen, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Backnang: Wohnungsbrand

In der Aspacher Straße kam es am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im dritten Stockwerk zum Brandausbruch. Kurz vor 14:30 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert. Die Feuerwehr Backnang kam vor Ort, löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohneinheiten verhindern. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde beim Brand niemand verletzt. Zur Brandursache können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 100.000 Euro. Die Aspacher Straße musste während des Löscheinsatzes zeitweise gesperrt werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schorndorf: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ein 51 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14:45 Uhr den Zubringer zur B29 und wollte nach links auf die B 29 in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Backnang-Maubach: Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 06:40 Uhr kam es in der Wiender Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Linksabbiegen an der Einmündung zu B 14 einen bevorrechtigten LKW. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Zudem wurde der Mercedes-Fahrer durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Fellbach: Unbekannter versucht Handtasche zu entreißen

Am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr lief eine 26-jährige Frau die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bahnhof, als sich ihr ein unbekannter Täter unbemerkt von hinten näherte. Als die junge Frau eine Berührung bemerkte, drehte sie sich um. Dabei ergriff der unbekannte Täter den Riemen ihrer Tasche und versuchte diese zu entreißen. Als dies nicht gelang, flüchtete der Unbekannte unerkannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell