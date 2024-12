Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Kolberger Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.12.2024 kam es in der Kolberger Straße in Höhe der Hausnummer 20 zwischen 14:00 Uhr und 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Pkw der Marke Peugeot am Heck linksseitig beschädigte.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell