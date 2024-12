Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannter Zeuge gesucht: Hinweise zu Fahrraddiebstahl in der Gökerstraße Ende November

Wilhelmshaven (ots)

Am 23. November 2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter um 14:00 Uhr in dem Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Gökerstraße ein dort stehendes schwarzes Fahrrad der Marke Excelsior, Typ Road Cruises.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und verfolgte den Täter, der jedoch auf dem Fahrrad flüchten konnte.

Trotz intensiver Ermittlungen konnten bisher keine Hinweise auf den möglichen Zeugen oder die Täterschaft in Erfahrung gebracht werden.

Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen, sich zu melden, um wichtige Informationen zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 entgegen.

