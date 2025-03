Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Fahrradfahrer leicht verletzt/Wittmund - Alkoholisiert gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Fahrradfahrer leicht verletzt

In Esens ist am Montag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein 83-jähriger BMW-Fahrer war gegen 13.25 Uhr auf der Norder Straße in Richtung Esens unterwegs. Am Kreisverkehr übersah er einen vorfahrtberechtigten jugendlichen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Jugendliche sich leicht verletzte.

Wittmund - Alkoholisiert gefahren

Ein Mann ist am Montag in Wittmund unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Am Nachmittag stoppten Polizeibeamte den 52-jährigen Autofahrer auf der Werdumer Straße. Der Atemalkoholwert des Mannes lag bei über 0,9 Promille. Die Beamten untersagten dem 52-Jährigen die Weiterfahrt. Ein Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

