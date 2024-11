Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Auf der Osnabrücker Straße kam es am Freitagvormittag (15.11., 10.20 Uhr) zwischen dem Eschweg und der Hesselner Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Opel Corsa-Fahrer die Osnabrücker Straße in Richtung Halle. Zeitgleich befuhr eine 74-jährige Frau aus Enger mit einem Opel Crossland die Osnabrücker Straße in die Gegenrichtung. Auf dem Beifahrersitz saß ein 86-jähriger Mann. Ebenfalls aus Enger. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Ersten Ermittlungen nach kam der Opel Corsa-Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Opel Crossland kam dabei nach links von der Straße ab und kippte in den angrenzenden Straßengraben. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Beide Fahrzeuginsassen mussten durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie kamen schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Opel Corsa-Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell