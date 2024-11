Polizei Gütersloh

POL-GT: Täter nach Geldautomatensprengung in Gütersloh flüchtig

Gütersloh (ots)

HC/ Bielefeld- Gütersloh- Unbekannte sprengten in den frühen Stunden des Freitags, 15.11.2024, einen Geldautomaten einer Bank in der Gütersloher Innenstadt. Ihnen gelang mit einem VW Golf die Flucht.

Mehrere Täter sprengten um 02:54 Uhr einen Geldautomaten an der Königstraße, nahe der Münsterstraße, in Gütersloh. Anschließend stiegen sie in einen dunklen VW Golf. Durch am Tatort eingesetzte Beamte wurde die Schusswaffe gegen das Fahrzeug eingesetzt. Den Tätern gelang mit dem VW Golf die Flucht auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Der weitere Fluchtweg ist nicht bekannt.

Durch die Explosion wurde das Wohn- und Geschäftshaus sowie der Geldautomat der Bankfiliale stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens sowie der Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatortaufnahme dauert derzeit noch an.

Die Fahndung nach den Tätern sowie dem Fluchtwagen verlief bislang negativ. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Täter mit ihrem Fahrzeug in einem Waldgebiet, einem Rest-Hof, einer Scheune oder ähnlich abgelegenem Ort versteckt halten, werden Zeugen, die in den Bereichen Beobachtungen machen gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter 0521-545-0 entgegen.

Fotos oder Videos von der Tat oder von Tatverdächtigen können im Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell