POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen in Werther

Gütersloh (ots) - HC/ Bielefeld- Gütersloh- Unbekannte sprengten in den frühen Stunden des Freitags, 15.11.2024, einen Geldautomaten einer Bank in der Gütersloher Innenstadt. Ihnen gelang mit einem VW Golf die Flucht. Mehrere Täter sprengten um 02:54 Uhr einen Geldautomaten an der Königstraße, nahe der Münsterstraße, in Gütersloh. Anschließend stiegen sie in ...

mehr