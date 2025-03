Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfall/Norden - Unfallflucht/Aurich - Kontrolle über Motorrad verloren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall

Bei einem Unfall in Wiesmoor sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 72 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte gegen 10 Uhr auf dem Gelände einer Arztpraxis in der Wittmunder Straße einparken. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die Glasfront der Praxis. Die Fahrerin und zwei Patientinnen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Praxis befanden, wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Norden - Unfallflucht

Zeugen beobachteten am Mittwoch, wie ein 87-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr in der Osterstraße in Norden einen Unfall verursachte. Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes touchierte er einen geparkten Mitsubishi. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr er davon. Aufgrund der Zeugenhinweise konnte der Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Kontrolle über Motorrad verloren

Im Auricher Ortsteil Schirum hat es am Mittwoch einen Motorradunfall gegeben. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer fuhr gegen 19.15 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell