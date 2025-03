POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch in Norden: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2024 für den Altkreis Norden

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Wiesmoor - Unfall Bei einem Unfall in Wiesmoor sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 72 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte gegen 10 Uhr auf dem Gelände einer Arztpraxis in der Wittmunder Straße einparken. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die ...

mehr