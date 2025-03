Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pkw ohne Betriebserlaubnis/Norden - Unfallflucht auf Parkplatz/Aurich - Kollision mit Verkehrsinsel

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Pkw ohne Betriebserlaubnis

Polizeibeamte haben am Sonntag in Südbrookmerland einen Autofahrer ohne Betriebserlaubnis gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten einen 21-jährigen VW-Fahrer in der Auricher Straße an. Es stellte sich heraus, dass das Auto des jungen Mannes unerlaubte bauliche Veränderungen aufwies. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Mittwoch hat sich in Norden eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Porzellangeschäfts in der Osterstraße einen dort geparkten grauen VW Polo. An dem VW entstand ein Sachschaden an der hinteren rechten Seite. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Kollision mit Verkehrsinsel

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Der 23 Jahre alte BMW-Fahrer fuhr gegen 1.15 Uhr auf der Wiesenser Straße in Richtung Egelser Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer Verkehrsinsel und anschließend mit einer dortigen Wallhecke. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Verkehrsinsel und der Hecke entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell