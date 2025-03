Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 22.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Reifen zerstochen

Am vergangenen Dienstag sind zwei Reifen eines Autos in Aurich zerstochen worden. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die Reifen auf der Beifahrerseite eines grauen VW-Golfs, der am Fahrbahnrand in der Graf-Edzard-Straße abgestellt war. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 11 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - ohne Fahrerlaubnis gefahren

Polizeibeamte haben am Freitag einen Autofahrer in Großefehn angehalten und kontrolliert. Der 70 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Auch gegen die Halterin des Fahrzeugs wurde ein Verfahren eingeleitet, da sie wusste, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und ihn dennoch hat fahren lassen.

Wiesmoor - Unfall mit einer verletzten Person

Bei einem Unfall in Wiesmoor ist am Freitag eine Person leicht verletzt worden. Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Straße Am Ottermeer und wollte den Neuen Weg in Richtung Freilichtbühnenstraße queren. Hierbei übersah sie die 56-jährige BMW-Fahrerin, die auf dem Neuen Weg in Richtung Großefehn fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Es ist ein geschätzter Sachschaden von 8500 Euro entstanden.

Aurich - Unfallflucht

In der Julianenburger Straße in Aurich ist es am Freitag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen einen grauen Daimler, der in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt war. Der Verursacher beschädigte die vordere Stoßstange und flüchtete unerlaubt. Die Polizei bittet unter 04941 6060 um sachdienliche Hinweise.

Norden - ohne Fahrerlaubnis und Versicherung gefahren

In Norden ist am Freitag ein E-Scooter-Fahrer von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert worden. Der 19-jährige Mann fuhr gegen 19:10 Uhr mit einem speziell motorisierten Elektroscooter in der Doornkaatlohne. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer für das Gefährt keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem war das Fahrzeug weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen noch versichert. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges

Norden - Evakuierung eines Einkaufszentrums

Am Freitagabend ist ein Norder Einkaufszentrum nach einem Gasaustritt evakuiert worden. Gegen 19:35 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Gasgeruch aus einem Lagerraum in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage wurde seitens der Einsatzkräfte der Gebäudekomplex sicherheitshalber evakuiert. Letztlich konnte eine defekte Gaskartusche für Feuerzeuggas als Ursache des Gasaustrittes ermittelt werden. Eine Gefahr für die Allgemeinheit hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

