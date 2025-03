Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin am 15. März 2025

Schwerin (ots)

Am heutigen Samstag wurden in Schwerin vier Versammlungen durchgeführt.

Die erste Versammlung, an der zeitweise bis zu 600 Personen teilnahmen, begann um 12:00 Uhr auf dem Alten Garten. Ab 16:30 Uhr führten sie einen Aufzug durch die Werdervorstadt und die Schelfstadt durch.

Eine zweite Versammlung startete ebenfalls um 12:00 Uhr in der Schloßstraße. Die Teilnehmer führten nach einer Kundgebung einen Aufzug bis zum Markt durch, an dem in der Spitze 250 Personen beteiligt waren.

Die dritte Versammlung fand ab 13:00 Uhr vor der Staatskanzlei statt und zählte 25 Teilnehmer.

Gegen 16:00 Uhr sicherte die Polizei eine vierte Versammlung ab. Nach Schätzungen der Polizei nahmen daran 185 Personen teil. Auch diese führten einen Aufzug durch die Werdervorstadt und die Schelfstadt durch.

Im Bereich der Aufzugsstrecken in der Werdervorstadt und der Schelfstadt kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Schwerin begleitete das Versammlungsgeschehen mit etwa 120 eigenen sowie unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamts Mecklenburg-Vorpommern und weiterer Dienststellen.

In einem Fall leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Am Rande einer Versammlung kam es im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch eine Passantin. Die eingesetzten Beamten wurden dabei nicht verletzt.

Die Erstellung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:40 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

