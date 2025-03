POL-HRO: Tatverdächtiger nach Serie von Brandstiftungen in Grevesmühlen ermittelt

Neustadt-Glewe (ots) - Am Donnerstagvormittag soll ein Schüler Reizgas an einer Regionalen Schule in Neustadt-Glewe versprüht haben. Betroffene Schüler klagten über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort medizinisch betreut. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 12-jähriger Schüler nach dem Sportunterricht in einer Umkleideraum Reizgas freigesetzt haben, ohne ...

