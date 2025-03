Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zeugen nach Einbruch in Kaufhaus gesucht/Norden - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen nach Einbruch in Kaufhaus gesucht

Am Samstag ist in ein Wiesmoorer Kaufhaus eingebrochen worden. Zwischen 4.30 Uhr und 5.15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kaufhaus in der Hauptstraße. Als er im Inneren des Gebäudes durch einen Mitarbeiter angesprochen wurde, ergriff er die Flucht und lief in Richtung des daneben befindlichen Drogeriemarktes. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter in einem Auto. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei Norden sucht nach einem Vorfall Zeugen. Am Freitag gegen 19.30 Uhr betrat eine derzeit unbekannte männliche Person einen Supermarkt in der Straße Am Markt. Der Unbekannte wurde dabei beobachtet, wie er verschiedene Waren in seine Jackentasche steckte. Ohne diese zu bezahlen, verließ er den Kassenbereich. Im Anschluss wurde er von einer Mitarbeiterin des Marktes angesprochen. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung Uffenstraße. Bei seiner Flucht stürzte er mehrmals. Er wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 1,70 Meter groß - geschätzt 25 Jahre alt - sprach akzentfreies deutsch - rotblonder 5-Tage-Bart an Kinn und Wangen - grauer Hoodie - darüber eine offene schwarze Jacke - schwarzes Cap

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

