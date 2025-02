POL-RZ: A20 Verfolgungsfahrt nach Pkw-Diebstahl

Ratzeburg (ots) - 17.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.02.2025 - Müssen Am Samstag (15.02.2025) kam es in der Zeit von 08.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Müssen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Angaben zur Art und Höhe des entstandenen Sachschadens ...

mehr