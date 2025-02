Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

17.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.02.2025 - Müssen

Am Samstag (15.02.2025) kam es in der Zeit von 08.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Müssen.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Angaben zur Art und Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Bergstraße in Müssen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per E-Mail unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell