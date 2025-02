Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungen laufen nach Einbruch in Blumengeschäft und Physiotherapiepraxis

Ratzeburg (ots)

17.02.2025| Kreis Stormarn | 14.02.-16.02.2024 - Bad Oldesloe

Die Bad Oldesloer Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Hamburger Straße sowie nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft in der Hagenstraße in Bad Oldesloe.

Im Zeitraum vom 14.02.2025, 14.00 Uhr bis zum 16.02.2025, 17.30 Uhr drangen bislang Unbekannte mit einer Aufstiegshilfe über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Praxisräume im 1. Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Stehlgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen elektronische Artikel und eine geringe Menge Bargeld.

Weiteren ansässige Firmen in dem mehrstöckige Gebäude waren nicht betroffen.

Ebenfalls am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter auch in ein Blumengeschäft in der Hagenstraße ein. Zwischen dem 15.02.2025, 12.30 Uhr und dem 16.02.2025, 08.00 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang über ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Anschließend durchsuchten sie die Geschäftsräume nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

