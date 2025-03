Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Verkehrsgeschehen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist in Aurich geflüchtet. Bereits am 19.03.2025 touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen Ford Focus in der Straße Lüchtenburger Weg auf Höhe der Hausnummer 12. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß hinten links beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Dornum - Alkoholisiert hinterm Steuer

In der Nacht auf Dienstag haben Polizeibeamte in Dornum einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rechtsupweg - Berauscht unterwegs

Polizeibeamte aus Norden haben am Montag einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten während der Kontrolle in der Hauptstraße fest, dass der 25-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall

Am Montag hat es in Aurich einen Unfall gegeben. Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 16 Jahre alte Krad-Fahrerin auf der Oldersumer Straße in Richtung Innenstadt. Sie bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 23-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Krad-Fahrerin und ihr 16-jähriger Sozius stürzten und verletzten sich leicht.

Südbrookmerland - Unfall mit drei Fahrzeugen

In Moordorf hat es am Montag einen Unfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 33-jähriger VW Golf-Fahrer auf der Auricher Straße in Richtung Emden. Zu spät bemerkte er, dass ein vor ihm fahrender 75-jähriger Nissan-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall, wodurch der Nissan noch auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Dessen 77-jähriger Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen

In Großefehn kam es am Montag zu einem Unfall. Eine 18 Jahre alte Hyundai-Fahrerin fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie nach links über die Gegenfahrbahn. Anschließend prallte sie gegen die dort verlaufende Leitplanke und blieb quer auf der Straße stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell