POL-AUR: Ihlow - Straßenschild entwendet/Norden - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Zeugen nach Einbruch in Kaufhaus gesucht Am Samstag ist in ein Wiesmoorer Kaufhaus eingebrochen worden. Zwischen 4.30 Uhr und 5.15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kaufhaus in der Hauptstraße. Als er im Inneren des Gebäudes durch einen Mitarbeiter angesprochen ...

mehr