POL-HA: Streit zwischen Anwohner und Autofahrer - Mann schlägt mit Besenstiel auf VW Golf ein

Hagen-Haspe (ots)

Ein 58-jähriger Mann schlug am Dienstagabend (04.02.2025) in Haspe mit einem Besenstiel auf das Auto eines 21-jährigen Mannes ein und bedrohte den Fahrer verbal. Der VW-Fahrer hielt gegen 21.30 Uhr am Fahrbahnrand der Berliner Straße vor einem dortigen Mehrfamilienhaus. An dieser Stelle besteht ein absolutes Haltverbot. Der 58-jährige Anwohner wollte den 21-Jährigen auf diesen Umstand aufmerksam machen, wobei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Der Anwohner holte im weiteren Verlauf einen Besenstiel aus dem Hausflur und schlug damit mehrfach gegen die Heckscheibe des VW. Anschließend drohte er dem 21-Jährigen noch mit körperlicher Gewalt. An dem Auto entstand kein Sachschaden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Bedrohung ein. (sen)

