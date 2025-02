Polizei Hagen

POL-HA: Polizei registriert mehrere Unfälle mit angefahrenen Fußgängerinnen

Hagen (ots)

Die Polizei registrierte gestern (4. Februar 2025) mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Fußgängerinnen angefahren wurden. Den ersten Unfall nahmen die Beamten an der Kreuzung Kirchbergstraße / Vorhaller Straße gegen 7.30 Uhr auf. Ein 63-Jähriger bog hier kurz zuvor mit seinem Sprinter der Marke Mercedes-Benz von der Vorhaller Straße nach rechts in die Kirchbergstraße ab und fuhr gegen eine 76 Jahre alte Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Seniorin in ein Krankenhaus.

Auch an der Elberfelder Straße in der Innenstadt kam es um etwa 12 Uhr zu einem Unfall, als ein 40-Jähriger mit seinem Nissan X-Trail beabsichtigte, vom Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 76 auszuparken. Hierbei touchierte er mit seinem Wagen eine 60-Jährige, die sich zu dem Zeitpunkt vor ihm befand, um an dieser Stelle die Fahrbahn zu überqueren. Die Frau klagte über leichte Schmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Der dritte Unfall ereignete sich um etwa 12.40 Uhr an der Viktoriastraße. Hier war ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs und bog schließlich nach links in die Bergstraße ein. Zum selben Zeitpunkt trat eine 51-Jährige zwischen geparkten Autos hervor, um die Straße zu überqueren. Die Frau wurde durch alarmierte Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (rst)

