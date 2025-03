Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - In Pferdestall eingebrochen/Esens - Beim Abbiegen übersehen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dunum - In Pferdestall eingebrochen

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in Dunum in einen Pferdestall eingebrochen. Zwischen 7.50 Uhr und 15.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Stall in der Straße Alter Postweg. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 sachdienliche Hinweise entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Beim Abbiegen übersehen

Am Mittwoch hat es einen Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Radfahrer in Esens gegeben. Eine 76 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Jeverstraße unterwegs. Als sie nach rechts in die Wittmunder Straße einbog, übersah sie ein vorfahrtberechtigtes Schulkind auf einem Fahrrad. Es kam zum Unfall. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß Schürfwunden. Am Rad und dem Auto entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell