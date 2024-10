Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aktualisierte Version: Deckenpfronn: 45-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Quad schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 45-Jähriger am Sonntag (13.10.2024) vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 16.50 Uhr mit einem Quad nahe Deckenpfronn von der Fahrbahn abgekommen war. Der 45-Jährige fuhr gemeinsam mit seinem sechs Jahre alten Sohn als Sozius auf der Landesstraße 1357 von Deckenpfonn kommend in Richtung Gültlingen, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte eine Böschung hinter und geriet in einen Acker, wo sich das Quad überschlug. Vater und Sohn wurden hierbei von dem Fahrzeug abgeworfen. Der Sechsjährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. An dem Quad entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die L 1357 musste zeitweise voll gesperrt werden.

