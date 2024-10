Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Zeugenaufruf zu Kennzeichendiebstählen

Ludwigsburg (ots)

Eine 32-Jährige stellte fest, dass an ihrem Pkw Hyundai das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Sie hatte ihren Pkw am Samstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:17 Uhr, in der Hermann-Kurz-Straße geparkt. Auf der Suche nach dem Kennzeichen fand die Frau auf dem Kinderspielplatz ein anderes entwendetes Kennzeichen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden auf dem Spielplatz zwei weitere entwendete Kennzeichen aufgefunden. In der Hermann-Kurz-Straße konnten vier Fahrzeuge festgestellt werden, an welchen jeweils die hinteren Kennzeichen abgerissen waren. Zeugen, bzw Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen telefonisch unter 07031 6970 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

