Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 14:10 Uhr, wurden über Notrufe der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg und dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums ein Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Moselstraße in Asperg gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits Rauch aus der Wohnung. Im Mehrfamilienhaus mussten insgesamt 20 Personen teilweise aus ihren Wohnungen evakuiert werden, darunter die beiden Frauen aus der Brandwohnung im Alter von 30 und 56 Jahren. Die Feuerwehren aus Asperg, Möglingen, Markgröningen, Tamm und Schwieberdingen, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung aus bislang unbekannter Ursache aus. Die betreffende Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, andere Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Brandort wurde eine Sammelstelle für die Bewohner eingerichtet, diese wurden zunächst in zwei Bussen untergebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre bewohnbaren Wohnungen zurückkehren. Beide Frauen aus der Brandwohnung wurden durch die Stadt Kornwestheim anderweitig untergebracht. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, waren noch der Bevölkerungsschutz des Landkreises Ludwigsburg, der diensthabende Kreisbrandmeister sowie der Oberbürgermeister der Stadt Kornwestheim im Einsatzgeschehen eingebunden. Verletzt wurde beim Brand niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell