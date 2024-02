Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straße blockiert, kein Führerschein, Drogen und Alkohol im Blut/ Brennende Müllcontainer/ Taschendiebe/ Feueralarm ausgelöst

Lüdenscheid (ots)

Weil der Streifenwagen nicht an dem Fahrzeug vorbeikam, kontrollierte die Polizei am Donnerstag kurz vor 1 Uhr einen Pkw auf dem Krummenscheider Weg. Der Pkw stand mit laufendem Motor und mitten auf der Fahrbahn; der Fahrer am Steuer reagierte nicht, als die Beamten mit Taschenlampen ins Fahrzeug leuchteten. So entschieden sich die Polizeibeamten, genauer hinzuschauen. Als der 30-jährige Mann aus Köln das Handschuhfach öffnete, um nach Führerschein und Fahrzeugpapieren zu suchen, sahen die Polizeibeamten, dass dort Cannabis verstaut war. Ein Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Wert. Außerdem räumte der Mann ein, Drogen genommen zu haben. Eine Fahrerlaubnis konnte er im Handschuhfach gar nicht finden - er hat keine. Die Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Trunkenheit im Verkehr und unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Cannabis und Fahrzeug wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt. Ein Arzt nahm dem Kölner auf der Wache Blutproben ab.

Am Mittwoch kurz vor 22 Uhr brannten an der Altenaer Straße, auf der Parkfläche neben der Musikschule, zwei Müllcontainer. Sie wurden vollständig zerstört. Das Feuer beschädigte außerdem einen Zaun sowie die Krone eines Baumes. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach möglichen Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Der Schaden wird auf rund 1400 Euro geschätzt.

Eine 73-jährige Lüdenscheiderin wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Kölner Straße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche mitsamt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. Erst an der Kasse fiel ihr auf, dass das Portemonnaie mitsamt Bargeld und Bankkarten nicht mehr in der Tasche steckte. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt, wie sie der Polizei bei der Anzeigenaufnahme erklärte. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist deshalb der schlechteste Aufbewahrungsort für eigene Wertsachen. Stattdessen sollten sie eng am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Ein 35-jähriger Lüdenscheider steht im Verdacht, am Mittwoch einen Feueralarm im Forum am Sternplatz ausgelöst zu haben. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn, wie er mit einem Schraubendreher das Glas eines Brandmelders zerstörte und den Alarmknopf drückte. Der Mitarbeiter hielt ihn fest bis zum Eintreffen der Polizei. Die ebenfalls hinzu gekommene Feuerwehr setzte den Alarm zurück. Einen Grund für das Drücken des Alarmknopfes konnte der Mann nicht nennen. Er habe nicht damit gerechnet, dass der Mitarbeiter so schnell gewesen sei. Der 35-Jährige erhielt einen Platzverweis sowie Strafanzeigen wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie wegen Sachbeschädigung. (cris)

