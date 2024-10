Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Esslingen: Brand eines Sattelzuges mit zwei Verletzten und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und rund 130.000 Euro Gesamtschaden am Sattelzug und Fahrbahnsicherungseinrichtungen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Wendlingen erlitt ein 48-Jähriger mutmaßlich einen medizinischen Notfall in dessen Verlauf seine Mercedes Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger mit der rechten Betonschutzwand kollidierte und danach auf die Aufpralldämpfer aufgeschoben wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Sattelzug nach links abgewiesen. Das Führerhaus riss vom Fahrgestell ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der 48-Jährige wurde darin eingeschlossen. Durch die Kollision geriet die Sattelzugmaschine in Brand. Ein 32-jähriger Zeuge des Ereignisses eilte zum Führerhaus, schlug die Scheiben mit einem Feuerlöscher ein und rettete den Fahrer aus dem Führerhaus. Hierbei verletzte sich der 32-Jährige an beiden Händen. Sowohl der 32-Jährige als auch der 48-Jährige wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. Ein nachfolgender Mercedes eines 50-Jährigen und ein nachfolgender Audi eines 48-Jährigen wurden durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Neuhausen, Ostfildern, Esslingen und Wendlingen sowie die Werkfeuerwehr Flughafen waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Technische Hilfswerk Kirchheim/Teck und Neuhausen sowie die Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck waren ebenfalls eingesetzt. Die Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg hatten ebenfalls mehrere Streifen eingesetzt. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe waren Mitarbeiter des Umweltamtes vor Ort. Kurz vor 07:00 Uhr konnte die Feuerwehr den Löschangriff beenden. Die Richtungsfahrbahn München ist seit 05:48 Uhr voll gesperrt, der Richtungsverkehr wird über die Anschlussstelle Esslingen weitergeführt. Auf der Umleitungsstrecke kam es anfangs zu Verkehrsstörungen. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn München dauert aktuell noch an, ebenso die Bergung des Sattelzuges. Erst nach Bergung des Sattelzuges kann die Fahrbahn auf eventuell entstandene Schäden untersucht werden und mit der Reinigung begonnen werden (Stand 15:10 Uhr).

