POL-LB: Leonberg: Unbekannter flüchtet vor Polizeikontrolle - Streifenwagenbesatzung verunfallt bei Verfolgungsfahrt

Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg hatten am frühen Montagmorgen (14.10.2024) in der Grabenstraße in Leonberg eine Kontrollstelle eingerichtet, doch ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker wollte dieser offensichtlich entgehen und ergriff die Flucht. Gegen 00.35 Uhr befuhr der Unbekannte zunächst die Feuerbacher Straße in Richtung Grabenstraße. Vermutlich als er die polizeilichen Kontrollmaßnahmen im Bereich einer Bushaltestelle entdeckte, setzte er seine Fahrt unvermittelt in Richtung der Stuttgarter Straße fort. Mit einem Fahrzeug, das in diesem Moment von der Stuttgarter Straße in die Feuerbacher Straße abbiegen wollte, kam es hierbei beinahe zu einem Zusammenstoß. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung des Flüchtigen über die Stuttgarter Straße auf. Bei dem Versuch auf das unbekannte Fahrzeug aufzuschließen, kamen der 22 Jahre alte Polizeibeamte, der den Streifenwagen lenkte, und seine 24-jährige Kollegin auf Höhe eines Sportgeländes aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer angrenzenden Grünfläche prallte der Mercedes gegen zwei Bäume und überschlug sich. Der Streifenwagen blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide Insassen blieben unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Straßenreinigungsarbeiten musste die Stuttgarter Straße bis gegen 04.00 Uhr voll gesperrt werden. Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden hierdurch kaum. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können, und insbesondere die Person, die fast mit diesem PKW zusammengestoßen wäre, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

