Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Süd - Werdener Straße - Frau beim Ausstieg aus Straßenbahn von Auto erfasst - Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 9. April 2025, 09:11Uhr

Eine 18-Jährige aus Hilden wurde am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache an der Stadtbahnhaltestelle "Fichtenstraße" von dem Pkw Seat einer 37-Jährigen aus Solingen erfasst. Die 18-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den ersten Ermittlungen zufolge stieg die Hildenerin an der Haltestelle "Fichtenstraße" aus der Stadtbahn der Linie 706. Beim Ein- und Aussteigen müssen die Fahrgäste die Fahrbahn der Werdener Straße überqueren. Eine Ampel ist dabei mit der der ankommenden Straßenbahn gekoppelt, um ein gefahrloses Queren der Fahrbahn durch Fahrgäste zu gewährleisten. Als die 18-Jährige auf die Straße trat, wurde sie von dem Seat der 37-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen könnte die 37-Jährige die "Rot" zeigende Ampel übersehen haben, als sie aus dem Parkhaus des Amtsgerichts auf die Werdener Straße abbog. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell