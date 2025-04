Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten im Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 03.04.2025 kam es im Stadtgebiet Mainz zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Fußgängerinnen und eine Fahrradfahrerin verletzt wurden.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 53-Jähriger Autofahrer die Haifa-Allee von der Essenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Mercedesstraße. Auf Höhe der Hausnummer 26 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine Fahrradfahrerin, welche auf der Haifa-Allee in Fahrtrichtung Essenheimer Straße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sie musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden und begibt sich selbstständig zu einem Arzt.

Am selben Tag kam es gegen 21:40 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem während eines Abbiegevorgangs zwei Fußgängerinnen von einem PKW erfasst wurden. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Langenbeckstraße in Fahrtrichtung An der Philippsschanze. An der Kreuzung Langenbeckstraße Ecke Obere Zahlbacher Straße bog der 62-Jähriger nach links in die Obere Zahlbacher Straße ein. Zwei Fußgängerinnen sind zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung unterwegs und überqueren bei grünzeigenden Fußgängerampel die Straße. Der 62-Jährige übersah beim Abbiegevorgang die beiden Fußgängerinnen und erfasste diese. Beide Fußgängerinnen wurden durch den Aufprall verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell