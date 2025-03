LPI-SLF: Fahrer unter Alkohol

Katzhütte (ots) - Zwischen Mittwochabend und Samstagmittag kam es zu einem Einbruch in das ehemalige Ferienheim "Massermühle" in Katzhütte. Dabei entwendeten unbekannte Täter Solarpaneele im Wert von ca. 1700 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Gelände gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

