Polizei Köln

POL-K: 250505-4-K Gaststätteninhaber mit Messer bedroht und beraubt - Festnahme

Köln (ots)

Am Sonntagabend (4. Mai) gegen 22.40 Uhr soll ein 25 Jahre alter Obdachloser den Wirt (68) eines Kölner Restaurants an der Olpener Straße in Merheim mit einem Messer bedroht und dessen Musikbox geraubt haben. Polizisten stellten den hochalkoholisierten Aggressor in unmittelbarer Tatortnähe und fuhren ihn zur Identitätsfeststellung in das Präsidium. Ein Atemalkoholtest ergab circa 2 Promille. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete eine Blutprobe auch im Hinblick auf möglichen Drogenkonsum bei dem Festgenommenen an.

Gemeinsam mit einem weiteren Obdachlosen (40), der von der Belegschaft Brot erbat und erhielt, soll der 25-Jährige die Gaststätte betreten haben. Als er selbst nach Fleisch fragte, wurde dieses Ansinnen verneint. Daraufhin habe der 25-Jährige versucht, dem Gastwirt die Tasche mit Geldbörse zu entreißen, was an dessen Gegenwehr scheiterte. Der Angreifer habe dann mit einem aus der Besteckauslage entnommenen Messer drohend in Richtung des 68-Jährigen gefuchtelt, dessen Musikbox an sich genommen und das Restaurant verlassen. Einen einschreitenden Mitarbeiter (55) soll der Flüchtige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizisten händigten die im Nahbereich aufgefundene Musikbox ihrem rechtmäßigen Eigentümer wieder aus. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den Festgenommenen. Es ist beabsichtigt, ihn heute (5. Mai) einem Haftrichter vorzuführen. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell