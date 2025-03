POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Langlauf-Skater von Pkw übersehen und verletzt

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (26.03.2025) auf Donnerstag (27.03.2025) drangen noch unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten noch die Tür zum Gastraum auf. Im Thekenbereich öffnet und durchsuchen die Täter Schubladen und Schränke. Der ...

