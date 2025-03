Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Sachbeschädigung an einer Informationstafel an KZ-Gedenkstätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (24.03.2025) 11:30 Uhr und Donnerstag (27.03.2025) 12:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Plexiglasscheibe einer Informationstafel der KZ-Gedenkstätte in der Straße "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz ein. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Bereits im Februar kam es zu zwei Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikten an der Gedenkstätte (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5982429). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

